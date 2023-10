"Corporeno assediato da traffico e incidenti"

La questione della grande mole di traffico che insiste su Corporeno, con incidenti e disagi, non sta trovando soluzione concreta e la Consulta, ancora una volta ne ribadisce la necessità, soprattutto dopo che i cittadini hanno riferito di un’ambulanza che non riusciva a passare. "C’è bisogno di un intervento sulla viabilità a Corporeno – dice Luca Balbonii, presidente della Consulta di frazione - gli orari di punta coincidono in questo momento anche con gli orari di scuola e momento in cui sono in funzione entrambi i semafori, ovvero quello all’incrocio con via Ramedello e quello davanti alla Banca. Succede dunque, che tra il traffico in ingresso e in uscita da Corporeno e i semafori, si creano delle lunghe code e anche i mezzi di soccorso non riescono a transitare in quel tratto di strada". Situazione resa nota da diversi cittadini di recente, ricordando anche i numerosi incidenti tra auto o coinvolgendo pedoni sulle strisce pedonali. "Il problema dell’ambulanza che non è riuscita a passare – prosegue - è dovuto anche al fatto che, avendo molte attività lungo via Statale e quindi con persone che parcheggiano in prossimità della strada, non c’è nemmeno un corridoio laterale che consenta ai mezzi di soccorso di bypassare il traffico per procedere nella direzione di cui necessitano". Una soluzione prospettata a maggio 2022 dall’amministrazione Accorsi, parlando di gara entro l’anno e di 400.000 euro già accantonati, fu di due rotatorie tra via di Mezzo e via Alberelli sulle quali era calato poi il silenzio. "La questione rotonde è molto a cuore della Consulta – dice Balboni - È da diversi anni che si parla di questi rondò ma sul tavolo, oltre ai disegni, non c’è ancora nulla. In teoria mi risulta che il 4 ottobre la giunta si sia incontrata con la Provincia per discutere del nuovo progetto. Ho mandato una mail all’amministrazione una settimana fa per sapere se ci fossero novità ma non ho ancora ricevuto nessuna risposta dagli assessori competenti. Inoltre, durante l’ultimo incontro della consulta, era presente uno dei proprietari di una delle parti che dovrà essere espropriata per la costruzione della rotonda e non era ancora stato informato della progettualità e delle modalità di esproprio. Il nostro pensiero è che la questione della sistemazione e della messa in opera del cantiere sia molto lunga nel tempo". Idea sulla quale c’è sempre stato scetticismo della Consulta e dei cittadini. "Il problema non è la scorrevolezza del traffico ma la mole di mezzi che attraversa Corporeno – conclude – Certo, le rotonde potrebbero snellire un po’ la questione dei semafori e degli ingorghi ma quello dalle poste comunque rimarrebbe e, al rosso, non si esclude che si ingorgherebbero anche le rotonde. Ad aggravare la situazione sono i parcheggiatori non molto educati, che parcheggiano davanti alle attività".

Laura Guerra