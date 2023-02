Corporeno, l’eurodeputato Borchia (Lega) a colloquio con gli imprenditori Tra i temi affrontati, la Cispadana e le esigenze economiche del territorio

L’onorevole Paolo Borchia, membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento Europeo, si è recato in visita a Cento per alcuni incontri sul territorio. Accolto dal segretario comunale della Lega, Luca Cardi, e dal capogruppo in consiglio comunale Alex Melloni, l’eurodeputato ha incontrato una delegazione di imprenditori presso l’azienda Apicom Spa di Corporeno. Al centro dell’incontro le esigenze del tessuto economico territoriale, con un focus particolare sulla realizzazione dell’Autostrada Cispadana. A seguire il deputato è intervenuto all’assemblea plenaria del "Progetto MEP", presso il centro polifunzionale Pandurera, in cui ragazzi di quarta e quinta superiore degli istituti centesi hanno simulato il funzionamento del Parlamento Europeo. Nel suo intervento l’onorevole Borchia ha raccontato ai giovani il percorso che lo ha portato a diventare parlamentare europeo e ha risposto alle domande e alle curiosità dei ragazzi. La mattinata si è poi conclusa con un pranzo conviviale con alcuni sostenitori e militanti nel centro storico di Cento. Presenti, tra gli altri, i consiglieri regionali della Lega Fabio Bergamini e Simone Pelloni.