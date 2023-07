CORPORENO: Vaccinazioni e soldi per il Tennis: La Sagra del Bue Solidale di Villa Borgatti

CORPORENO

Sta per prendere il via la Sagra del Bue a Villa Borgatti a Corporeno, che è occasione per gustare ottimi piatti sapendo di fare un gesto di solidarietà e aiuto verso i bambini. Ci si potrà mettere a tavola, infatti, nei giorni 21, 22, 23, 28, 29, 30 luglio e 4,5,6, 11, 12, 13 agosto, il 15 solo a mezzogiorno, assaporando ottimi piatti a base di bue cotto allo spiedo e lavorato nelle varie declinazioni e consapevoli di aver regalato un sorriso a tanti. Con questa sagra e le varie iniziative organizzate durante l’anno, infatti, l’Associazione grande volontariato sociale per i bambini capeggiata dalla presidente Carla Resca, anche quest’anno devolverà una importante cifra per tre obiettivi ben precisi. "La sagra continua ad essere a sostegno di Smile House Onlus Italia, Associazione Giulia Odv di Ferrara, LCIF Fondazione Lions Clubs per le vaccinazioni e quest’anno anche per acquistare materiale per le attività ricreative per i ragazzi del Tennis Club di Renazzo – spiega Luca Gilli, segretario consigliere dell’associazione – l’anno scorso siamo riusciti a devolvere una cifra complessiva di 14.260 euro e ne siamo davvero molto felici". Un piccolo esercito di circa 50 volontari, che non si lascia scoraggiare dal momento. "Quest’anno abbiamo introdotto la novità del menu degustazione a 20 euro – prosegue – Le sfide? Sono stati tanti i rincari dei nostri fornitori ma abbiamo cercato di tenere invariati i prezzi al pubblico. Confidiamo in tanti commensali che da sempre ci raggiungono da tutte le province vicine". Sagra che è inserita anche su Italive.it, progetto patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.