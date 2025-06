Corpus Domini, cambia la viabilità

Oggi l’Arcidiocesi celebrerà la festa del Corpus Domini con una messa in Cattedrale, celebrata dall’Arcivescovo Gian Carlo Perego, per poi proseguire con una processione fino alla chiesa di San Benedetto dove si terrà la benedizione eucaristica. Tra tra le 18 e le 19.30 è prevista la momentanea sospensione della circolazione lungo il percorso: piazza Cattedrale (partenza), piazza Municipale, via Garibaldi, via Aldighieri, viale Cavour, via Tazzoli, via Don Michele Gregorio, piazzale San Benedetto.