Corpus Domini, chiude il monastero

Cento rimarrà orfana del luogo in cui, per decenni, spiritualità e cultura hanno trovato un perfetto equilibrio. Dopo 120 anni di presenza sul territorio, chiude il monastero agostiniano del Corpus Domini e oggi, con la messa in San Biagio alle 18.30, ci sarà il saluto alle ultime due monache rimaste. La decisione è stata presa con la morte della madre superiora suor Giuliana. "A breve le suore agostiniane, quelle che comunemente chiamiamo di clausura, lasceranno Cento – spiegano i coordinatori dell’Adorazione Eucaristica Perpetua –. Arrivarono il 2 agosto 1905 e da quella data iniziarono il loro incessante lavoro di collaborazione con la cittadinanza centese: la loro costante preghiera e l’ascolto di chi quotidianamente è andato a chiedere conforto e preghiera. Ora si trasferiranno nel monastero di Monte Falco. Lasciano in eredità ai centesi l’Adorazione Perpetua ora trasferita nella chiesa della Maddalena".

Le suore Agostiniane in passato sono state anche un luogo sicuro per le madri che non potevano tenere i propri figli e sceglievano di abbandonarli nella cosiddetta ‘ruota’, affidandoli alle monache. "Il loro trasferimento rappresenta una grave perdita per tutta la comunità e non solo per i fedeli – proseguono –. Con la chiusura del monastero e il trasferimento delle monache, si perde la testimonianza di un lungo periodo storico e culturale che ha caratterizzato questa città. Le suore hanno svolto sempre un servizio di ascolto e di preghiera costante nei confronti di tutti e i cittadini riconoscono da sempre nella loro presenza una protezione speciale. La chiesa del monastero rappresenta il luogo in cui i fedeli più fervidi hanno da sempre trovato un punto di riferimento per pregare in ogni ora del giorno". Un saluto proprio ora che il convento sta ritrovando il suo splendore con i lavori di recupero e restauro. È la finne di una storia iniziata da tredici monache che nel 1905 adattarono l’immobile acquistato con 12mila lire, a convento del Corpus Domini. Ricevettero le visite del vescovo di Bologna che poi divenne papa Benedetto XV, rimanendo sempre legato a loro. Nel ’45 furono guidate dalle madre centese Fedele Ferioli, ispirarono diverse vocazioni come quella di Amelia Galuppi (poi suor Giuseppa) che fu anche catechista di tanti centesi e stimata pittrice. Furono queste due monache nel ’53 ad andare da Papa Pio XII a proporre l’adorazione quotidiana, con particolare preghiera per la santificazione dei sacerdoti e le vocazioni.