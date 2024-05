Corpus Domini, domani la messa in Cattedrale

Domani dalle 19 con la Messa presieduta dall’Arcivescovo Gian Carlo Perego in Cattedrale, avrà inizio uno dei momenti liturgici più sentiti e partecipati della Chiesa: la Solennità del Corpus Domini. Con la recente riapertura al culto della Chiesa della Conversione di San Paolo in piazzetta Schiatti, si tornerà anche ad una secolare tradizione ferrarese, quella processione per le vie della città che unisce il Corpo di Cristo alla sua gente. Quest’anno, al termine della funzione in Duomo, la processione si snoderà attraverso Piazza Cattedrale, Piazza Trento e Trieste, via San Romano, via Carlo Mayr, Corso Porta Reno e Piazzetta Schiatti fino alla chiesa di San Paolo, dove la celebrazione si concluderà con il canto del “Tantum Ergo Sacramentum” e la Benedizione Eucaristica. I canti saranno affidati alla Cappella Musicale della Cattedrale. Un altro momento di gioia per l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio sarà sabato 1 giugno, quando il Diacono Vito Milella verrà ordinato sacerdote in Cattedrale. Appuntamento alle ore 18. La liturgia sarà accompagnata dal “Coro e Orchestra Immacolata”. Vito Milella, nato a Molfetta nel 1994, cresciuto a Santa Maria Codifiume, è entrato in seminario nel settembre del 2016. L’8 ottobre 2023 è stato ordinato Diacono nella Basilica di San Francesco a Ferrara. Ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia il 7 luglio scorso presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna a Bologna. Dal prossimo settembre si recherà a Roma per iniziare gli studi di Licenza in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana.