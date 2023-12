Correva l’anno 1842, il libro di Moreno Po

"1842" è questo il titolo del nuovo libro di Moreno Po, fresco di stampa e disponibile in questi giorni in tutte le edicole e cartolerie di Bondeno, Pilastri, Stellata, a Ferrara e anche sulla bancarella di piazza Municipale e negli store on-line. E’ il terzo libro. E’ edito da Faust Edition per la collana di narrativa ‘Nidi’. "Un angolo di pianura tra Po, Secchia e Panàro, ancora conteso tra acqua e terra nonostante ambiziose, secolari imprese idrauliche – spiega Po –. Un fazzoletto di terra in cui si intersecano i confini di tre Stati pre-unitari".