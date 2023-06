Correva l’anno 1901: Notre Dame Debuttava la ‘Messa’ di Vierne

Oggi, alle 21, a Portomaggiore concerto conclusivo della rassegna Ferrara per cori e organo con la partecipazione straordinaria di tre gruppi corali.

La rassegna annuale di musica sacra è proposta dal Conservatorio Frescobaldi, coordinata dal prof Wladimir Matesic, titolare della cattedra di Organo. La rassegna si conclude nella Collegiata di Santa Maria Assunta con un evento clou. Un concerto per tre cori e organo dedicato alla produzione sacra e organistica ottocentesca francese. La Messe Solennelle op. 16 di Louis Vierne (1870-1937) si configura come capolavoro assoluto e pietra miliare nella storia della musica sacra, quella romantica in particolar modo. Composta nel 1899, fu eseguita per la prima volta l’8 dicembre 1901 nella cattedrale parigina di Notre -Dame. È concepita per un grande coro e due organi. La richiesta di due strumenti che dialogano tra loro trova in Francia soddisfazione, nella misura in cui quasi ogni chiesa è dotata di un Grand’Orgue in cantoria e di un Orgue de Choeur, più piccolo, pensato appositamente per l’accompagnamento corale. Sontuosa è l’allure musicale di tutto il brano, a partire dal monumentale Kyrie, che sembra raccogliere, nella sua marmorea marzialità, la supplica di tutta l’umanità per la pietà di Dio. Questa pagina di somma bellezza, si chiude con un sommesso Agnus Dei. A completamento del programma – dedicato al tardo romanticismo francese – l’affascinante Messa per due voci bianche e organo di Lèo Delibes, il celebre mottetto Ubi Caritas et Amor di Maurice Duruflé, e alcune pagine organistiche di Ch.-M. Widor e L.-J.-A. Léfébure- Wely. Bellunese, direttore di coro, Manolo da Rold è organista e compositore.