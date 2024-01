Correva l’anno 1964, ‘Il deserto rosso’ con gli occhi della Vitti

Oltre a Florestano Vancini altri i film di registi ferraresi che festeggiano l’anniversario nel 2024, non girati però a Ferrara ma in altri luoghi. Di Michelangelo Antonioni compie 60 anni “Il deserto rosso” (1964), film importante del regista ferrarese in cui per la prima volta utilizza il colore per intervenire sulla realtà adattandola alle esigenze del racconto, che è quello di un mondo alienato visto attraverso il personaggio di Monica Vitti, insofferente alla vita che conduce e incapace di superare i limiti di un’esistenza che non le dà soddisfazioni.

Ne compie 20 invece un altro lungometraggio. Il riferimento è al film “Il filo pericoloso delle cose” che comprende l’episodio “Eros” da lui diretto (gli altre due sono diretti da Steven Soderbergh e Wong Kar-Wai) in cui ha un ruolo importante Luisa Ranieri che appare nuda ad una coppia annoiata (Christopher Buchholz e Regina Nemni) che passeggia su una spiaggia toscana. Ma festeggiano l’anniversario anche due altre sue opere, il Videoclip “Fotoromanza” che di anni ne compie 40 ispirato alla canzone di successo di Gianna Nannini e il documentario “Lo sguardo di Michelangelo”(2004) che invece spegne 20 candeline. Si tratta di un documentario in cui Michelangelo Antonioni interroga il Michelangelo di Buonarroti visitato a S. Pietro in Vincoli a Roma del quale attraversa in religioso silenzio la navata. Un compleanno molto importante è anche quello del film di Folco Quilici” Sesto continente”, girato nel Mar Rosso nel 1954 e che compie quindi 70 anni. E’ il film con cui Folco Quilici esordisce nel cinema. Vi era andato con Bruno Vailati, produttore e regista, che l’aveva chiamato, dopo aver visto il so documentario “Pinne e arpioni” girato nelle acque della Sardegna, per effettuare le riprese subacquee. Ma ben presto però divenne, ed aveva appena 22 anni, il regista del film che alla Mostra di Venezia fu applaudito a scena aperta. Di Folco Quilici tante altre le opere (film, documentari e Serie televisive) che compiono il compleanno in questo nuovo anno. Compie 50 anni anche un film del “ferrarese” Gianfranco Mingozzi nato a San Pietro Codifiume, territorio spartiacque fra Ferrara e Bologna. Il film è ‘Flavia, la monaca musulmana’, ambientato alla fine del Quattrocento, che vede come protagonista Florinda Bolkan nel ruolo di Flavia che viene costretta dal padre ad entrare in Convento e che poi però diventa musulmana e catturata in seguito dai cristiani verrà sottoposta a feroci supplizi fino alla morte. Nella sua vita pronuncerà frasi da femminista in cui proclama la superiorità delle donne sugli ’uomini, crudeli e ignoranti’. Nel 2024 compiono 60 anni anche altre tre opere importanti nella filmografia di Gianfranco Mingozzi, il cortometraggio “Il sole che muore” ed i documentari ”Note su una minoranza” e “Al nostro sonno inquieto”, tutti del 1964. Il 2024 è poi l’anno in cui ricorrono 130 anni della nascita del pioniere del cinema ferrarese Antonio Sturla. Il Centro Documentazione Studi e Ricerche sul Cinema Ferrarese lo ricorderà opportunamente in occasione della ricorrenza.