Corriere morto e lasciato in strada

Tra le tante intercettazioni vagliate dalla guardia di finanza nell’ambito dell’operazione ‘Green road’ ce n’è una che parla di un corriere morto durante il trasporto di un carico e abbandonato senza vita sul ciglio della strada dai complici. Gli interlocutori non entrano troppo nei dettagli, ma la tragedia si sarebbe consumata a causa della rottura di uno degli ovuli che lo straniero trasportava nella pancia. Il corpo, sempre secondo i soggetti ascoltati, è stato trovato in un tratto di strada tra Ferrara e Bologna. La conversazione non fornisce dettagli in più, ma è impossibile non pensare alle similitudini tra quanto raccontato e il caso di Solomon Okocha, il nigeriano di 33 anni trovato morto nel marzo del 2020 lungo la Statale 16, all’altezza di Monestirolo. Dall’autopsia è emerso che l’uomo trasportava nella pancia numerosi ovuli di cocaina. Sul caso è stato aperto un fascicolo, al momento – da quel che è dato sapere – ancora in fase di indagine. Il corpo di Okocha era stato trovato ‘composto’ e ben visibile dalla Statale. Quasi che chi l’aveva abbandonato volesse farlo ritrovare. Insomma, i parallelismi tra i due fatti sono molti, anche se al momento non è dato sapere gli intercettati nell’ambito dell’operazione di Trieste si riferissero alla tragedia di Monestirolo.