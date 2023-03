Corsa clandestina in Adriatica, reato estinto dopo la messa alla prova

Caso chiuso e reato estinto per sei giovani finiti a processo per una corsa clandestina in auto lungo la Statale Adriatica. Una pericolosa bravata corredata da scommesse e video sui social per documentare il tutto. I ragazzi – tra i 22 e i 28 anni – erano accusati della violazione del codice della strada per quanto riguarda le corse non autorizzate. I giovani, come anticipato, hanno scelto il beneficio della messa alla prova per ottenere l’estinzione del reato. Hanno quindi svolto lavori socialmente utili, esperienza che si è conclusa positivamente. Nell’udienza di ieri è stata valutata la relazione sui lavori svolti dai ragazzi e il giudice ha decretato l’estinzione del reato.

Il fatto finito al centro del processo si è verificato nel marzo del 2019 lungo l’Adriatica, in territorio argentano. I ragazzi furono scoperti perché avevano pubblicato in rete un video in cui si vantavano di quanto stavano facendo. Quelle riprese finirono infatti sotto la lente dei carabinieri che identificarono i responsabili e gli contestarono l’articolo del codice della strada che sanziona le gare clandestine. Gli imputati iniziali erano otto. Di questi, sei hanno scelto la messa alla prova. La difesa ha sempre sostenuto che non ci sarebbe stata una vera e propria gara, gli inquirenti avrebbero anzi interpretato in quel modo un video girato in maniera scherzosa.