Corsa dei cavalli, Murtas fantino di Santo Spirito

Il nuovo capitano del Rione Santo Spirito, Roberto Donato, sabato durante l’assemblea dei soci del rione, ha fatto un regalo di Natale anticipato ai suoi contradaioli svelando la coppia giallo verde per la corsa dei cavalli in piazza Ariostea sabato 25 maggio: Sebastiano Murtas su Anda e Bola. "Vogliamo come sempre presentarci competitivi – ha spiegato il capitano - con due facce già note in giallo-verde: Sebastiano Murtas e Anda e Bola hanno infatti già corso per noi nel 2022". Sardo di nascita senese di adozione Murtas ha già corso a Ferrara nel 2014 (vincendo per il Rione San Paolo), nel 2015, nel 2019 e nel 2022.