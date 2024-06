Corsa di auto d’epoca per raccogliere fondi e acquistare cani guida

Ha fatto tappa anche a Portomaggiore la seconda edizione del "Guidiamoli insieme", tour non competitivo con macchine d’epoca appartenenti ai Club Auto Storiche Camebo di Bologna e dell’Officina Ferrarese di Ferrara. Tante le vetture che sono partite rispettivamente da Bologna e Ferrara per poi riunirsi nella splendida piazza del Guercino. Ripartiti per attraversare la città di Ferrara e terminare il tour nel centro di Portomaggiore e poi alla delizia del Verginese. La manifestazione, abbinata all’impegno del circolo Lions del Distretto 108Tb, ha permesso di raccogliere fondi sufficienti per donare un "Cane guida" a un cieco per aumentare l’autonomia delle persone non vedenti pronte ad accoglierli. "Il raggiungimento dell’obiettivo della raccolta fondi ci rende orgogliosi e soddisfatti – commenta l’assessore Enrico Belletti - Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, al risultato. Queste sono occasioni molto importanti sia per fare del bene al prossimo, che per promuovere i territori interessati dall’iniziativa".