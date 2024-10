’Corsa di Pui’, attesi 600 iscritti: "Evento che valorizza il territorio"

Domenica torna l’atteso appuntamento con "La Corsa di Pui – Memorial Luciano Mella", giunta alla settima edizione. L’evento podistico, organizzato dall’Asd Faro Formignana con il sostegno di ‘Avicola Artigiana’, la partnership tecnica di King, la collaborazione di Pro Loco Formignana e il patrocinio dei Comuni di Tresignana e Copparo, prevede la gara competitiva di 10 miglia (16 chilometri), la camminata non competitiva di 5 chilometri, le mini-gare giovanili e, alla seconda edizione, la "Can...minata" curata dal Centro sociale "Il Viale" e dedicata agli amici a quattro zampe con i loro padroni. Il ritrovo è fissato per le 8 di domenica in via Vittoria. Il primo cittadino di Tresignana Mirko Perelli, affiancato dal vicesindaco Arrigo Giubelli, ha ringraziato gli organizzatori di un evento il cui percorso si snoda su tutto il territorio comunale, che "unisce" e vede la collaborazione tra diverse realtà. Come evidenziato dal presidente dell’Asd Faro Formignana Emanuele Pirani, "La Corsa di Pui" non rappresenta solamente un evento di sport, ma anche un’opportunità "per fare conoscere il territorio alle persone, provenienti da fuori provincia e da fuori regione, che parteciperanno". L’obiettivo è quello di toccare i 600 iscritti per la camminata e i 250 per per la competitiva. Il presidente di Pro Loco Formignana Manuel Baglioni ha esteso i ringraziamenti anche alla parrocchia di Formignana, che metterà a disposizione la struttura per lo stand gastronomico per il pranzo di domenica.