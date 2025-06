Corsa, giochi e birra fresca. C’è la ’Capitello Beer Marathon’

Si svolgerà domani la prima edizione della "Capitello Beer Marathon", una gara non competitiva di otto chilometri, che comincerà alle 18, presso il campo sportivo di Pontelangorino a Codigoro. Gli organizzatori che, hanno già oltre settanta iscritti, spiegano come si tratti di "un mix esplosivo di sport, giochi goliardici, birra fresca e pura allegria ti aspetta nel suggestivo paesaggio delle campagne di codigoresi, con un percorso unico che porterà tra panorami incantevoli come l’Abbazia di Pomposa e il Bosco Spada. Non è una corsa come le altre – spiegano – lungo il tracciato ci saranno 23-24 giochi spassosi che metteranno alla prova creatività e spirito goliardico. Inoltre ogni due chilometri una pausa birra per complessive cinque tappe di rifornimento, tra brindisi e risate con i compagni di avventura. Durante la gara, i partecipanti percorreranno un circuito misto, caratterizzato da una serie di curve strette e sezioni rettilinee, che alternano tratti immersi nella natura a passaggi accanto a strutture locali come Conserve Italia. Il percorso è delineato in maniera tale da permettere un andamento fluido e divertente, includendo diverse opportunità per pause e giochi goliardici". L’iscrizione costa 30 euro e prevede la maglietta ufficiale, 5 birre freschissime e un sacchetto gadget pieno di sorprese. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Capitello di Codigoro con la collaborazione dell’Associazione Valieri, Volano Borgo Antico e Branco Band.

cla. casta.