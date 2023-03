Corsi d’acqua, la Regione investe oltre un milione

Corsi d’acqua sempre più sicura e a prova di esondazioni. La Giunta regionale ha dato il via libera a ventinove cantieri per opere di messa in sicurezza di fiumi e corsi d’acqua, interventi di recupero o ricostruzione di manufatti idraulici e lavori di ripristino della viabilità danneggiata da eventi meteo eccezionali.

Un ‘pacchetto’ di lavori del valore di oltre 5 milioni e mezzo di euro che interesserà ventitré comuni nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, e destinato a proseguire le opere più urgenti nei territori colpiti dalle conseguenze del maltempo di dicembre 2020. Per quanto concerne il Ferrarese, sono previsti tre interventi in altrettanti comuni per la somma complessiva di 1,2 milioni euro. Nello specifico, tra Codigoro e Comacchio si rafforzeranno le arginature in destra e sinistra idraulica del Po di Volano, a valle del Ponte sulla Strada statale ‘Romea’, a protezione della viabilità e delle abitazioni dove ulteriori danni si erano verificati in seguito all’ultima mareggiata del mese di gennaio (per un ammontare di 400mila euro).

A Comacchio, invece, si provvederà a ripristinare con urgenza le difese degli abitati di Lido Nazioni e Lido Volano (per 400mila euro). A Goro, infine, in località Gorino, le risorse stanziate serviranno a ripristinare le difese perimetrali dell’area del faro (400mila euro). Opere importanti, dunque, quelle che saranno realizzate nei tre territori comunali dell’area deltizia per garantire maggior sicurezza. La Regione ha ottenuto i fondi grazie a un’attenta politica economica.

"Le risorse derivano da economie di opere precedentemente realizzate, che ora vengono riprogrammate per dare vita a nuovi cantieri - spiega Irene Priolo, vice presidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Difesa del suolo e Protezione civile -. L’Emilia-Romagna punta a investire il cento per cento delle risorse ottenute in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale: è un approccio che pone al centro la sicurezza del territorio e delle persone che lo vivono, priorità cardine della strategia regionale".

v.f.