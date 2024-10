Corsi di cultura ricordando Coluccia: "Diciotto appuntamenti per ogni età"

Nel giorno della commemorazione del medico e vicesindaco Ugo Coluccia, venerdì scorso, sono stati presentati i 18 appuntamenti dei corsi di cultura, cui lo stesso Coluccia aveva dato inizio. Il programma de "L’Albero di C" per l’anno accademico 2024-2025 è stato illustrato dall’assessore alla Cultura Francesca Buraschi e dalla responsabile della biblioteca "Anne Frank" Sara Pedriali. "È un appuntamento molto sentito dalla comunità copparese e rivolto a tutte le fasce d’età, che non si esaurisce in semplici lezioni, ma costituisce anche un’occasione di aggregazione sociale – ha introdotto Buraschi –. La tariffa per poter partecipare è davvero irrisoria: si tratta di 30 euro per un calendario di incontri molto ricco. Gli argomenti sono molti vari e spaziano dalla storia alla letteratura, passando per la storia dell’arte, la musica, le scienze e la filosofia, senza dimenticare le visite guidate a mostre e alla città di Ferrara".

Gli incontri, come spiegato da Pedriali, si terranno alla Galleria civica ‘Alda Costa’ dalle 16.30 alle 18.30. Per informazioni e iscrizioni ci si potrà rivolgere alla Biblioteca (0532-864633, biblioteca@comune.copparo.fe.it). Questi i primi appuntamenti per ciascuna area tematica. Storia e storia del territorio partirà il 7 novembre con l’incontro "Alda Costa, una donna libera", tenuto da Anna Maria Quarzi, in collaborazione con l’Istituto Storia Contemporanea. Per il tema Letteratura, il 14 novembre Portia Prebys e Micaela Gavioli, in collaborazione con Centro Studi Bassaniani, parleranno di "Giorgio Bassani e la storia di Clelia Trotti".

Per il tema ‘Musica’ il 28 novembre Lucia Porri, in collaborazione con Amiciperlamusica, terrà una lezione dal titolo "Sempre Libera". A parlare di viaggi, il 5 dicembre, sarà Simone Dovigo, in collaborazione con Witoor, nell’incontro "Come si arriva a immaginare la Paris-Brest-Paris?". Per ‘Storia dell’arte’, il 19 dicembre Andrei Bliznukov relazionerà su "Metropolitana di Mosca: arte e storia nel passato e nel presente". Per il tema ‘Filosofia’, il 30 gennaio Lisa Pareschi e Cecilia Bucci, in collaborazione con Filosofemme, parleranno di "Filosofia e Memoria". Per l’ambito Ambiente e scienza, il 20 febbraio si terrà l’incontro "Se l’orto sogna di tornare giardino" con Garden Club. Visite guidate: 21 novembre al Centro Studi Bassaniani e il 3 aprile a Ferrara.