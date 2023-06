Corsi di formazione alla Cavalleretti per dodici persone

Ha preso il via ieri l’Academy di formazione interna organizzata da Synergie Italia Agenzia per il lavoro e Cavalleretti Group, azienda copparese leader nel settore della carpenteria metallica, per creare figure professionali in tale ambito. Il progetto ha una durata di 248 ore ed è interamente finanziato da Synergie, mentre Cavalleretti fornisce locali e docenza. I dodici corsisti, che peraltro ricevono un’indennità di frequenza, hanno la possibilità di apprendere nozioni di piegatura di lamiera, taglio laser, assemblaggio meccanico e disegno tecnico e, alla fine del percorso, avranno l’opportunità di assunzione in azienda. L’attività formativa è patrocinata dal Comune di Copparo, e il sindaco Fabrizio Pagnoni ha portato il proprio saluto in occasione dell’inizio delle lezioni, che termineranno il 28 luglio.