Corsi di formazione rivolti ai dipendenti dell’amministrazione

La Sala civica “Alda Costa”, nella mattinata di ieri, ha ospitato un nuovo appuntamento con i corsi di formazioni rivolti ai dipendenti dei Comuni di Copparo, Riva del Po, Tresignana, dell’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” e dei Comuni di Bondeno e Terre del Reno. L’incontro, tenuto dall’avvocato Sonia Lamberti, ha toccato il tema “La gestione del rapporto di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni locali” e ha visto una positiva partecipazione del personale dei sei enti pubblici coinvolti, sia in presenza che collegato da remoto.

Quella del 23 giugno è stata una delle sei giornate formative previste, in cui sono stati e verranno trattati diversi argomenti inerenti la Pubblica Amministrazione. Il sindaco di Copparo e presidente dell’Unione “Terre e Fiumi” Fabrizio Pagnoni ha voluto portare il proprio saluto all’avvocato Lamberti e a tutti i partecipanti al corso: "Questi corsi rappresentano un’opportunità di approfondimento professionale per i dipendenti: è assolutamente importante rimanere aggiornati sulle novità normative riguardanti la Pubblica Amministrazione, sia per lo svolgimento del lavoro quotidiano dei vari uffici, sia per migliorare la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Tra l’altro, gli incontri vedono il coinvolgimento di relatori di altissimo livello e auspico che queste occasioni possano incontrare l’interesse del numeroso personale partecipante".

L’aggiornamento dei dipendenti è fondamentale nella pubblica amministrazione per migliorare i servizi e i rapporti anche con i cittadini del territorio e non solo.