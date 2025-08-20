Corsi di guida annullati . Date rinviate, zero rimborsi. Ferrarese viene risarcito

Una storia che si è conclusa a lieto fine, ma che deve far riflettere. È quella di un ferrarese (M. B. le sue iniziali) che nell’aprile del 2024 aveva versato l’intera quota per partecipare a un corso di guida sportiva organizzato da una società che pubblicizzava i propri servizi su internet. Dopo aver fissato e confermato le date, la società le ha di volta in volta rimandate, cambiando anche la sede dove si sarebbero dovuto tenere i corsi, senza fornire alternative reali. Il ferrarese ha chiamato e scritto più volte gli organizzatori per avere notizie in merito a quanto acquistato, ma le risposte sono sempre state evasive e dello stesso tenore. A fine luglio 2025, stanco di questo continuo rimandare, il ferrarese ha chiesto il rimborso, senza ottenere alcun risultato.

"Un comportamento inaccettabile – sottolinea Andrea Maggi, consigliere nazionale e vicepresidente regionale della Lega Consumatori – che configura una pratica commerciale scorretta e un grave inadempimento contrattuale". Di fronte al silenzio della società, il ferrarese si è rivolto all’associazione, che ha inviato un reclamo formale. La risposta è arrivata in tempi record: nel giro di 24 ore il cittadino ha ricevuto il rimborso integrale. Un risultato positivo, ma che lascia aperti diversi interrogativi. "Le date promesse e poi cancellate senza preavviso hanno indotto il cliente a pagare per un servizio mai erogato – afferma Maggi –. Un comportamento contrario al Codice del consumo, che obbliga le aziende a rispettare le prestazioni offerte o, in caso contrario, a rimborsare immediatamente le somme incassate. Se non ci fosse stato l’intervento della Lega Consumatori – osserva Maggi – il rischio concreto era che il nostro concittadino restasse per chissà quanto tempo senza corso e senza soldi, tra rimpalli e mancate risposte". Il caso mette in luce un fenomeno sempre più diffuso: la proliferazione online di offerte formative, specie in settori come la guida sicura, la formazione o la crescita personale, non sempre trasparenti né tutelate da controlli efficaci. "Invitiamo i cittadini – conclude Maggi – a prestare la massima attenzione a contratti con clausole poco chiare o offerte troppo allettanti. Pretendere rimborsi certi in caso di cancellazione, date garantite e contatti reali è fondamentale. La tutela preventiva resta la migliore difesa".

re. fe.