Corsi di inglese con Informagiovani

Sono partiti i corsi di lingua inglese promossi dall’Informagiovani di Comacchio, in partenza ai primi di novembre, e chi svolgeranno nella sede di Porto Garibaldi in orario serale. I corsi, aperti a tutte le età, propongono di apprendere le nozioni base nel corso principianti, mentre di approfondire le conoscenze grammaticali e lo speaking nel livello intermedio. Ogni corso è strutturato in lezioni settimanali da 2 ore, per un totale di 30 ore.

Per informazioni: 0533 328336 - informagiovani@comune.comacchio.fe.it