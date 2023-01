Corsi di italiano per cittadini stranieri al ’Rita Levi Montalcini’

Gli immigrati stranieri per inserirsi nella nuova realtà devono imparare la lingua italiana. Va in questa direzione ad Argenta l’organizzazione di corsi dei corsi europei Fami, di livello A1 e A2 messi in campo dal "Rita Levi Montalcini". Da diversi anni l’Istituto appoggia il Cpia di Ferrara, che organizza i corsi europei Fami per gli Istituti superiori della provincia, con la finalità di dare la possibilità agli studenti stranieri neoarrivati e no di approfondire la conoscenza dell’italiano con docenti esperti interni o esterni al Cpia. I corsi sono gratuiti per chi ne usufruisce e forniscono il libro di testo per gli utenti. Dal 16 gennaio sono iniziati due corsi di lingua italiana di livello A1 e A2 della durata di 50 ore. I corsi saranno online, poiché destinati agli studenti di tutti gli Istituti della provincia. Chi fosse interessato può segnalarlo al proprio coordinatore di classe, che farà da tramite con la segreteria didattica del Levi Montalcini. L’integrazione è fondamentale quando si palra di stranieri che cercano una nuova vita in Italia.

f.v.