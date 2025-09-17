Corsi di lingue straniere tra capoluogo e Pilastri con Edoardo Roncatti

Sono ai blocchi di partenza i nuovi “Liberi corsi di lingue”: fra Bondeno e Pilastri, sotto la guida dell’insegnante Edoardo Roncatti, le persone di qualunque livello potranno seguire uno o più fra i corsi di inglese, francese, spagnolo, russo e tedesco (gli ultimi due possibili solo a Bondeno). Le iscrizioni potranno essere effettuate solamente in presenza: per i corsi a Bondeno, presentandosi personalmente presso i locali di Spazio29 sabato 20 settembre dalle 16 alle 20 o domenica 21 dalle 10 alle 12. Per i corsi a Pilastri, invece, ci si potrà iscrivere sabato 28 settembre dalle 10 alle 12 presso il Centro Sociale di Palazzo Mosti in via Farini, 19 a Pilastri. "Il primo ringraziamento va a Edoardo Roncatti, che ancora una volta con grande generosità sceglie di dedicare una buona parte del proprio tempo libero agli altri con il fine dell’accrescimento culturale della comunità – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Una menzione anche a Spazio29 e a Palazzo Mosti per la disponibilità dei locali. Questi corsi, non a caso, hanno sempre riscosso un ottimo successo di partecipazione, essendo aperti a tutti i livelli di familiarità con le lingue straniere". Per partecipare, infatti, non sono richiesti titoli di studio o particolari abilità: i corsi sono liberi e volontari, e ai partecipanti verrà richiesto un contributo a copertura del solo materiale di studio, come riportato sul regolamento. Una volta terminate le iscrizioni, i corsi prenderanno il via durante il mese di ottobre e proseguiranno sino a dicembre: i partecipanti a Bondeno frequenteranno le lezioni ogni mercoledì e giovedì, mentre quelli di Pilastri ogni sabato. Al termine, a tutti i partecipanti verrà assegnato il certificato di partecipazione. Per ulteriori informazioni: edoronca@tiscali.it.