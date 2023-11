Corsi di poesia coi grandi classici

Prende il via oggi, dalle 15.30, al Palazzo del Vescovo di Codigoro, una nuova avventura letteraria, in compagnia dei grandi classici della poesia dell’antichità. Un corso di poesia, questa è la seconda edizione, dedicato ai grandi poeti dell’Ottocento e del Novecento, curato dalla docente Maria Elena Mancini dell’associazione di promozione sociale Caput Gauri. L’associazione culturale organizza dunque gli "Incontri con la poesia", un ciclo di percorsi operativi interdisciplinari a tema, dai classici ad oggi che si terranno i prossimi due mercoledì con l’ultimo previsto per martedì 28 sempre di questo mese. Le lezioni verteranno sui valori, la definizione e gli ambiti della poesia dall’antichità ad oggi. Saranno approfonditi gli elementi di metrica e di analisi stilistica e del testo. I partecipanti potranno poi cimentarsi tra percorsi interdisciplinari tematici quali, tra sogno e realtà; la realtà e i suoi elementi, tra terra e cielo, verso l’infinito. La partecipazione è gratuita contattando biblioteca@comune.codigoro.fe.it o il 329-5908655.