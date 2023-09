Corsi di politica con i 5 Stelle al centro Grisù

Prosegue il corso di formazione politica organizzato dal Movimento 5 Stelle di Ferrara con il secondo incontro programmato per domani, a partire dalle 20,30 al centro Grisù. Ad annunciarlo è il segretario provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti. Se è vero che i pentastellati dovevano rappresentare l’anti politica, pare proprio che negli anni ci sia stata una sorta di palingenesi verso una strutturazione sempre più definita verso la forma del partito. Inteso alla maniera della vecchia politica. Ma torniamo all’incontro di domani. Il protagonista della serata sarà Mariano Gennari, già sindaco in quota Movimento 5 Stelle di Cattolica e attuale coordinatore della provincia di Rimini. Gennari parlerà della sua esperienza come primo cittadino in una realtà molto particolare, addentrandosi nelle difficoltà e nelle scelte delicate che ha dovuto affrontare, soffermandosi su come ha evitato errori e rischi di corruzione. "In sintesi – così la nota del coordinamento pentastellato – sarà possibile ascoltare il punto di vista di un sindaco eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle dove le sfide da superare, anche nei rapporti con gli altri partiti "tradizionali", sono difficili e inaspettate".