Corsi di preparazione all’esame di Cambridge all’istituto Montalcini

L’Istituto "Rita Levi Montalcini" propone una ghiotta occasione per implementare le proprie competenze linguistiche e da non lasciarsi sfuggire. A partire dal mese di gennaio inizieranno i corsi di preparazione all’esame Cambridge —Certificazione di lingua inglese. I corsi si svolgeranno nella sede di Argenta in orario extracurricolare, dalle ore 14.15 alle ore 16.15, per complessive: 36 ore —18 incontri pomeridiani di due ore per il livello B1(Preliminary); 36 ore —18 incontri pomeridiani di due ore per il livello B2 (First). I corsi saranno organizzati per livelli e tenuti da insegnanti madrelingua che cureranno i vani aspetti della preparazione all’esame. Inoltre la quota di iscrizione all’esame e l’acquisto del libro saranno a carico dell’istituto, quindi le famiglie non dovranno sostenere alcun costo. Sempre il Levi Montalcini, ma di Portomaggiore, partecipa al concorso "Intraprendenti! Percorsi virtuosi tra scuola e impresa", organizzato da CNA Ferrara e focalizzato sull’orientamento "Portomaggiore all’imprenditorialità".