Corsi di studio, la svolta. Via libera al liceo musicale. Sarà ospitato al Carducci

Un sì unanime per la delibera sulla programmazione territoriale dell’offerta formativa, in particolare il consiglio provinciale esprime parere favorevole per l’attivazione al liceo Carducci dell’indirizzo musicale.

Ferrara era, prima di questa decisione storica, l’unica città in regione insieme a Piacenza a non offrire questo percorso di studi, con un ritardo di ben 13 anni, visto che l’approvazione di questo indirizzo scolastico da parte del Presidente della Repubblica è del 2010. Una proposta che a sua volta era già stata approvata dal consiglio d’istituto e dal collegio docenti dell’istituto di via Canapa, successivamente approvata lo scorso 10 novembre con "parere favorevole subordinato alla disponibilità di organico" dalla conferenza provinciale di coordinamento, composta dalla Provincia, dalle scuole, enti locali, Unife e dallo stesso Ufficio scolastico provinciale, e lo stesso giorno anche dalla commissione di concertazione, di cui fanno parte Provincia e rappresentanze sindacali e delle attività produttive. La delibera viene ora inviata alla Regione Emilia-Romagna, cui spetta l’approvazione della programmazione regionale delle attività formative. Lo studio a livello scolastico della musica suscita infatti un grande interesse negli studenti, come conferma la presenza a Ferrara e provincia di sei scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale con i loro circa 120 alunni in uscita dalla classe terza. In assenza di un Liceo Musicale però questi studenti non hanno la possibilità di proseguire gli studi musicali in un istituto di istruzione secondaria, lasciando la loro formazione musicale priva della sua parte intermedia. L’indirizzo musicale consentirebbe agli studenti di evitare la doppia iscrizione ad un istituto superiore e al Conservatorio, che comporta spesso un impegno e costi troppo onerosi, che si traducono anche nell’abbandono degli studi musicali.

Ad interessarsi alla vicenda è anche il consigliere provinciale Francesco Carità: "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto, è un progetto nel quale credo molto e per cui mi sono battuto fortemente. Lo scorso giugno, davanti all’ennesimo inciampo sul percorso per la creazione di questa importante offerta formativa, avevo portato in consiglio provinciale un Ordine del Giorno che era poi stato votato all’unanimità. Il voto della conferenza provinciale è stato favorevole, nonostante il parere contrario dell’Ufficio scolastico provinciale, per molti aspetti incomprensibile, ma per fortuna non vincolante".