Corsi gratuiti di digitale per over 60 a Terre del Reno - Associazione Strade

Riprendono a Sant’Agostino, "Insieme per il digitale", i corsi gratuiti per le persone over 60, per aiutarle nella comprensione e l’utilizzo dei nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione, come ad esempio Spid, MyInps, PagoPA e soprattutto il fascicolo elettronico, ormai fondamentale quando si parla di salute. I corsi a cura dell’Associazione "Strade", che ne aveva già proposti con successo una prima edizione a Mirabello, sono organizzati in partnership tra l’assessore Gianfranco Guizzardi con delega ai servizi informatici e l’assessore Filippo Marvelli con delega ai servizi sociali; questa nuova edizione si terrà presso la Sala Bonzagni, in via statale 191 a Sant’Agostino, e sarà possibile iscriversi da oggi al 24 telefonando ai numeri 0532844410 e 844412, o direttamente all’incontro di presentazione che si terrà il 25 ottobre alle 10. Per l’assessore Guizzardi si tratta di un primo passo fondamentale e spiega che "un comune che vuole essere sempre più al pari coi tempi deve passare assolutamente dell’alfabetizzazione digitale dei propri cittadini". Per l’assessore Marvelli si tratta di non dimenticarsi della terza età. "In un mondo che corre sempre più veloce spesso ci si dimentica di chi non ha la possibilità di stare al passo coi tempi. Le nuove tecnologie possono essere risorse per qualcuno e impedimento per altri; ecco che è dovere di un’amministrazione attenta ai bisogni di chiunque, cercare di colmare anche i gap generazionali; nella convinzione che non solo i figli moderni si debbano far carico delle esigenze digitali dei propri genitori".