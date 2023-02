Corsi gratuiti di lingua italiana per gli stranieri

Gli immigrati stranieri per inserirsi nella nuova realtà devono imparare la lingua italiana. Va in questa direzione ad Argenta l’organizzazione di corsi dei corsi europei Fami, di livello A1 e A2 messi in campo dal "Rita Levi Montalcini". Da diversi anni l’Istituto appoggia il Cpia di Ferrara, che organizza i corsi europei Fami per gli Istituti superiori della provincia, con la finalità di dare la possibilità agli studenti stranieri neoarrivati e no di approfondire la conoscenza dell’italiano con docenti esperti interni o esterni al Cpia. I corsi sono gratuiti per chi ne usufruisce e forniscono il libro di testo per gli utenti.