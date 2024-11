‘Corsia di emergenza’, il libro di Coen sulla sanità

Oggi alle 17.30, presso la sala dell’Oratorio San Crispino, si terrà la presentazione di ’Corsia di emergenza’, il nuovo libro di Daniele Coen. A dialogare con l’autore, Giorgia Pizzirani. ’Corsia d’emergenza’ è la testimonianza di un medico che, per quarant’anni, ha operato nel reparto oggi più in crisi della sanità italiana. All’ingresso dei Pronto Soccorso i pazienti si presentano di propria iniziativa, spesso senza filtri e sempre troppo numerosi, al punto che per ogni malato curato, molti altri sono costretti a ore di attesa. Quella che Coen descrive, con la lucidità di chi conosce il sistema dall’interno e soprattutto con la passione di chi ha dedicato la vita alla propria professione, è una sanità ormai in ginocchio. Il Pronto Soccorso è il primo reparto a mostrare i segni di questo tracollo. A partire dal resoconto di casi clinici reali e dal ricordo dei lunghi giorni trascorsi in prima linea, Coen lancia il proprio allarme in un racconto intimo e umano che ricorda quanto la sanità pubblica sia un bene di cui dobbiamo prenderci cura, come di ogni ammalato.