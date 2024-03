Corsie ciclabili, ripartono i lavori. Interventi nelle strade del centro

Nell’ambito del rafforzamento della mobilità ciclistica e delle ciclovie urbane, sono ripresi in questi giorni i lavori di segnaletica stradale, finanziati con Fondi Pnrr e affidati alla ditta Cims di Castelguelfo di Bologna, per completare gli interventi in via De Chirico, nell’ultimo tratto di via Montebello e in corso Giovecca. Verrà cancellata la vecchia segnaletica tramite fresatura in alcuni tratti di corso Giovecca. Da oggi verranno tracciate le corsie ciclabili in via De Chirico e successivamente avverrà il completamento di via Montebello. Il progetto relativo alle Ciclovie urbane prevede sia la realizzazione di ‘corsie ciclabili’ che, rispetto alle già note piste ciclabili, si differenziano per il fatto di poter essere realizzate più facilmente in contesti urbanizzati, sia delle cosiddette ‘case avanzate’, linee di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli in prossimità delle intersezioni semaforizzate, per consentire ai ciclisti di portarsi davanti agli altri veicoli ai semafori.

Per la realizzazione della nuova segnaletica stradale che prevede la creazione di corsie ciclabili e delle ‘case avanzate’, l’importo stanziato è complessivamente di 122mila euro. Lo sviluppo complessivo previsto per il primo lotto è di 3.360 metri di intervento, nelle seguenti direttrici: corso della Giovecca, nei due sensi di marcia; via Montebello, con percorso a senso unico; via de Chirico, nei due sensi di marcia. In corso della Giovecca e via De Chirico l’intervento ha previsto la realizzazione delle corsie ciclabili in entrambi i sensi di marcia – mantenendo il più possibile i posti auto esistenti –, mentre in via Montebello sono state create corsie ciclabili solo lungo il senso di marcia dei veicoli.