"Corso del Popolo, altro che 30 all’ora. Corrono come matti"

Poche parole, dense di rabbia. "Corrono come i matti", le pronuncia Imad Zovina, che risiede con la sua famiglia lungo corso del Popolo, uno stradone dritto che taglia buona parte dell’abitato di Pontelagoscuro, frazione di Ferrara.

Qui ormai qualche anno fa hanno varato il limite per i veicoli di 30 chilometri all’ora, cartelli e segnali all’inizio della via a ridosso di una rotondina. Ma pare che in pochi quel limite lo vogliano osservare, la lancetta del contachilometri che vira verso gli ottanta, i 100 all’ora, la denuncia del residente che assiste alla ’giostra’ dalla sua finestra. Racconta ancora Zovina, padre di una bambina. "Passano magari le pattuglie delle forze dell’ordine a fare i controlli durante il giorno – comincia il suo atto d’accusa –, poi la sera qui non c’è più nessuno. E le auto cominciano a sfrecciare, c’è anche chi sorpassa, nel motore improvvisamente su di giri, lungo questa striscia che scorre a pochi mentri dalle abitazioni". Ci sono tanti anziani, bambini che giocano come sua figlia nelle vicinanze della strada che è densamente popolata, in un susseguirsi senza soluzione di continuità di case e cortili. "E’ un pericolo, un grande pericolo – avverte –, prima o poi ammazzano qualcuno. Dopo le otto di sera qui sembra la pista, un circuito automobilistico. Altro che 30 all’ora".

Non si rassegna, è preoccupato per la sua bambina. Ha denunciato la situazione, più volte. "L’ho detto ai carabinieri quello che succede, di fare controlli la sera. Devono intervenire. Anche i vigli urbani, non basta fare le multe per divieto di sosta, bisogna fermare un fenomeno così grave". All’inizio della strada, la denuncia di un residente, si sono verificati anche alcuni incidenti. Per fortuna non gravi. "Hanno pure travolto i segnali e non una volta sola", prende la parola, tra rabbia e amarezza, ancora Imad Zovina. Il tono della sua voce sale, lo dice chiaro. "Se qualcuno investe la mia bambina non rispondo più delle mie azioni. Va in giro con la sua biciclettina e quelli corrono in una strada che attraversa un paese. Una vergogna".