Corso di autodifesa tutto al femminile: "Per affrontare pericoli"

Un corso di autodifesa femminile organizzato in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, a cura del Comune e della società dilettantistica Krav Maga Accademy-Kma. Il tutto è stato presentato ieri dall’assessore alle Pari opportunità Dorota Kusiak e dagli istruttori Luca Maestri e Alessia Ruggeri. "Attraverso questo corso – così la prima – le partecipanti avranno l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze per affrontare situazioni di pericolo e difficoltà, aumentando la propria consapevolezza e fiducia. Questo aspetto è fondamentale e produce effetti positivi sull’intera comunità, aumentando la consapevolezza e la conoscenza collettiva su questi argomenti, contribuendo così a creare un contesto di gruppo e di comunità in grado di agire prontamente in situazioni di necessità, offrendo sostegno e possibilità di aiuto, e creando un importante contesto di socializzazione". Il corso di autodifesa femminile, nella palestra della scuola Leopardi di via Giovanni Boccaccio, sarà nelle giornate di martedì delle seguenti date: 5, 12, 19, 26 marzo e 2, 9, 16 aprile.

re.fe.