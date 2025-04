Corso di cucina di Nicola D’Andrea. Selezioni lunedì al centro Dillingen

Partirà dalle basi della cucina internazionale, come i fondi, le salse madre e gli abbinamenti, la nuova edizione del corso di cucina “Dall’Antunna allo Zenzero”, organizzato da Nicola D’Andrea con il supporto del Comune e della Pro Loco Bondeno e la collaborazione di Cna e Ascom Confcommercio. Il corso prenderà il via lunedì e si articolerà in sei lezioni tutte svolte all’interno della cucina didattica del Centro Polifunzionale Dillingen.

"Un appuntamento storico del territorio, ripartito l’anno scorso dopo lo stop forzato della pandemia, che siamo contenti di rilanciare nuovamente grazie al contributo di professionisti esperti e ristoratori del territorio – commenta il sindaco, Simone Saletti –. Ogni anno, con la passione e la competenza di Nicola D’Andrea, che ringrazio, si riescono a esplorare nuovi fronti del gusto, viaggiando fra le culture regionali e internazionali. Un percorso completo e trasversale che suggerisco a tutti di non lasciarsi sfuggire".

Parola d’ordine dell’edizione 2025 è “Foodamentalmente”, un gioco di parole che evidenzia l’importanza delle basi della cucina e delle preparazioni. Lunedì 14 alle ore 20.15 si partirà quindi con “I panini più famosi del mondo”, di Luca Bini. Martedì 22 sarà la volta dei “Sapori e contrasti dalla tradizione alla contemporaneità” di Carlo Peccenini e Mirna Bertazza. Lunedì 28 si proseguirà con “Sua maestà il fondo bruno”, di Riccardo Ferrari e Luca Brina della trattoria Antichi Sapori. Lunedì 5 maggio ancora protagoniste le basi della cucina con “Declinazione di salse”, di Jennifer Pennacchioni e Federico Osti de Aida Cucina Contemporanea.