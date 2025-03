Corso di formazione per operatori turistici

A Palazzo Bellini a Comacchio, il 28 marzo prossimo a partire dalle 9.30, si terrà una mattinata di formazione gratuita rivolta a tutti gli operatori turistici del territorio, per scoprire i servizi più apprezzati dai turisti in vacanza assieme ai loro amici a quattro zampe e capire come proporre un’offerta turistica Pet Friendly adeguata. Il corso di formazione, inserito nell’ambito del progetto di marketing integrato Pet Friendly di Visit Romagna, sarà tenuto da Fabio Bullini Inusuale Mypethotel, consulente Visit Romagna per il progetto "Benvenuti quattro zampe" - I Love Pets Visit Romagna. Per partecipare sarà necessario iscriversi al link riportato sul sito.