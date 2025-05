Corso di formazione per tartufai. A Zerbinate lezioni di tecnica

La “Tartufaia” immersa nel verde della campagna di Zerbinate, ospiterà oggi e domani un corso promosso dalla FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso), dedicato alla formazione di nuove figure professionali nel settore della cerca ludico-sportiva al tartufo. Obiettivo dell’iniziativa è formare binomi uomo-cane consapevoli, capaci di operare nel rispetto dell’etologia canina, dell’ambiente e delle risorse naturali. "Vogliamo trasmettere tecniche corrette di preparazione del cane e sviluppare una cultura della cerca fondata sul rispetto dei boschi, dell’ecosistema e del tartufo stesso – spiegano le referenti per l’attività di FICSS –. La formazione non si limita all’addestramento: forma una mentalità attenta e responsabile". A ospitare il corso sarà l’azienda agricola di Filippo Menghini, agronomo e proprietario della “Tartufaia”, che sottolinea il valore didattico dell’ambiente naturale: "Il tartufo presente nel terreno è il frutto di oltre trent’anni di esperienza. Cresce spontaneamente, non viene impiantato. Questo lo rende ideale per un’attività formativa autentica, in un contesto che simula in tutto e per tutto una vera cerca". Il Sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini, hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa: "Siamo felici che il nostro territorio venga scelto per attività che coniugano professionalità, amore per gli animali e tutela ambientale". Il corso si svolgerà dalle 9 alle 17 in entrambe le giornate e sarà coordinato da Federica Iacozzilli.