Corso di serigrafia alla biblioteca comunale. Verrà realizzata una shopper con l’illustrazione

Dopo il laboratorio di ricamo su carta con Martina Buiat, organizzato con Pro Loco nell’ambito dell’Antica Fiera di Portomaggiore, sabato 28 ottobre alle 10 si svolgerà negli spazi della biblioteca comunale "Peppino Impastato" un laboratorio di serigrafia a cura di Dron. La serigrafia permette di riprodurre immagini su qualsiasi materiale mediante l’uso di un telaio foto-inciso, che lascia depositare l’inchiostro attraverso le aree libere del suo tessuto, permettendone la riproduzione in serie tramite la pressione che viene esercitata con la racla. Il corso ha come obiettivo l’apprendimento teorico e pratico del processo di stampa serigrafica, dello sviluppo progettuale di un’idea e della realizzazione tecnica di visual destinati alla stampa; nel caso della biblioteca, di una shopper in cotone customizzata con un’illustrazione.