Corso di specializzazione, aperte le iscrizioni alla Bf Educational

Sono aperte le iscrizioni al corso di alta specializzazione in Agritech di BF Educational, società di BF spa impegnata nello sviluppo di progetti formativi, di ricerca e sviluppo nel settore dell’agricoltura e dell’agribusiness, organizzato in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa. Il corso è stato presentato al Villaggio Coldiretti di Venezia lo scorso 29 giugno, nell’ambito di un incontro dedicato alle attività e ai nuovi progetti di BF, in particolare per il mondo della formazione, a cui hanno preso parte l’amministratore delegato di BF spa Federico Vecchioni e l’amministratore delegato di BF Educational Francesco Pugliese. Il percorso di formazione – rivolto ai giovani imprenditori, agricoltori, tecnici e collaboratori tra i 18 e i 40 anni – si svolgerà al campus del Gruppo BF a Jolanda di Savoia. Il corso si articolerà in quattro moduli della durata di un giorno e mezzo incentrati su temi diversi e caratterizzati da diverse finalità: Agricoltura di precisione (22-23 ottobre), Irrigazione e fertirrigazione (7-8 novembre), Zootecnia di precisione (20-21 novembre) e Applicazione dei sistemi di supporto decisionale (10-11 dicembre). È possibile iscriversi ad uno o più moduli entro il 10 settembre 2024. Per Coldiretti Giovani Impresa sono state messe a disposizione 100 borse di studio pari all’80% del costo per i moduli Agricoltura di precisione e Irrigazione e fertirrigazione. Le informazioni sulle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito https://giovanimpresa.coldiretti.it/. Prosegue, dunque, l’impegno del Gruppo BF per la formazione, già concretizzato negli anni attraverso numerose partnership con alcuni dei più importanti atenei e istituti che offrono percorsi di studio in ambito agro-industriale.