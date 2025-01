Corso per guardie ambientali

Sarà presentato domani alle 10 nella sala consiliare di Portomaggiore il corso promosso da SVA – Servizio di Vigilanza Ambientale, Legambiente Ferrara e Legambiente Emilia Romagna, per diventare guardie volontarie ambientali-zoofile, patrocinato dal Comune di Portomaggiore. Le successive lezioni si svolgeranno nel Centro Le Contrade di Portomaggiore, in via Carducci, a partire dal 20 gennaio, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22. Il corso ha l’obiettivo di promuovere la tutela ambientale, attraverso la formazione dei cittadini e nell’ottica di una cittadinanza attiva sui temi ambientali. Le Guardie ambientali-zoofile mettono a disposizione il loro tempo libero in azioni di educazione, informazione, prevenzione, tutela, protezione e vigilanza zoofila e ambientale. "La conoscenza è alla base della buona educazione e dei comportamenti rispettosi del nostro ambiente e avere sul territorio persone preparate che hanno a cuore l’ambiente", chiosa l’assessore all’Ambiente, Michela Bigoni.