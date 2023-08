Corso Porta Reno, svolta nella viabilità Viene montata la gru

Dalle 8 oggi alle 20 di domani (comprese le ore notturne) saranno in vigore modifiche alla viabilità in corso Porta Reno per consentire lo svolgimento delle operazioni di smontaggio della gru edile utilizzata per i lavori di restauro della chiesa della Conversione di San Paolo. In corso Porta Reno, tra via Carlo Mayr e piazza Trento Trieste, sarà in vigore il divieto di transito (eccetto gli autorizzati) e il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per i lavori. Per i veicoli provenienti da via Kennedy, all’intersezione con via Carlo Mayr, direzioni consentite a destra e a sinistra (eccetto gli autorizzati).