Corso Porta Reno, transito vietato "Una gru verrà spostata dal centro"

Dalle 8 di mercoledì alle 20 di giovedì (comprese le ore notturne) saranno in vigore modifiche alla viabilità in corso Porta Reno, a Ferrara, per consentire lo svolgimento delle operazioni di smontaggio della gru edile utilizzata per i lavori di restauro della chiesa della Conversione di San Paolo. In particolare, in corso Porta Reno, tra via Carlo Mayr e piazza Trento Trieste, sarà in vigore il divieto di transito (eccetto gli autorizzati) e il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per i lavori. Per i veicoli provenienti da via Kennedy, all’intersezione con via Carlo Mayr, direzioni consentite a destra e a sinistra (eccetto gli autorizzati). Nel tratto di corso Porta Reno tra via Vaspergolo e via Amendola saranno revocate le aree di sosta riservate ai residenti ZTL A-B, Taxi e CaricoScarico merci. I pedoni e i velocipedi (eventualmente condotti a mano) saranno indirizzati all’utilizzo di percorsi protetti.