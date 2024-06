Corte Ducale al mare. Domani la sfilata

LIDO DEGLI ESTENSI

Un salto a ritroso nel tempo attende visitatori e turisti che, domani dalle 21, saranno al Lido degli Estensi, pronto a ospitare la sfilata rievocativa della Corte Ducale del Palio Estense. La Corte Ducale è un gruppo di rievocazione storica che fa rivivere gli aspetti della vita della Corte Estense nella seconda metà del quindicesimo secolo, focalizzandosi nel 1471 quando Borso venne incoronato a Roma da Papa Paolo II, primo Duca di Ferrara. Tale nomina rappresentò il massimo splendore della famiglia degli Este, ma purtroppo, nel suo viaggio di ritorno Borso contrasse una fortissima infezione e nell’agosto del medesimo anno morì. A Ferrara si svolse un palio straordinario, che continuerà poi negli anni a venire proprio per festeggiare Borso di ritorno da Roma. Ai giorni nostri, la Corte Ducale ha finalità di ricerca, di documentazione storica, di rivalutazione, riscoperta e approfondimento di quel periodo così importante per questi territori, prestando molta attenzione allo studio degli abbigliamenti, dell’oggettistica, della cosmetica, delle danze e delle armi e di tutti gli accessori pertinenti dell’epoca. Gli abiti ricostruiti e indossati oggi, ad esempio, sono ripresi e copiati da immagini dell’epoca, a cominciare dagli affreschi del salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia, opera di Francesco del Cossa. Tamburini, chiarine, sbandieratori, armati e operatori di fuoco non mancheranno nel corteo che partirà nei pressi dell’Hotel Logonovo, per poi percorrere viale delle Querce e imboccare viale Carducci. L’iniziativa rappresenta una delle novità inserite nella rassegna di eventi estivi "Comacchio Summer Experience", curato da Made Eventi e sostenuto dal Comune di Comacchio.

v.f.