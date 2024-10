"Corte e garage sempre allagati"

Riccarda Artioli sottolineacome: "Solo negli ultimi tre anni si sono registrati danni per oltre 50mila euro complessivi fra tutte le case. Tra cui anche la mia autovettura che ho dovuto forzatamente rottamare, in quanto resa inutilizzabile". Gli allagamenti sono stati il 19 agosto 2022, poi 11 maggio 2023, quest’anno due volte a maggio e luglio. "Ne consegue - prosegue - che l’acqua ha danneggiato le murature con interventi necessari di sistemazione, oltre a mobilio, elettrodomestici e oggettistica varia completamente rovinata dall’acqua che, essendo a contatto con la fognatura, lascia anche cattivo odore e sporco. Vogliamo semplicemente che il problema sia risolto e non trovarci più corte e garage allagati".