’Corte Madonnina’ miete consensi nella rivista di settore Go Wine

La cantina "Corte Madonnina" di Vittorio Scalambra e della sorella Rita, a pochi passi da Pomposa, è stata inserita per la prima volta nella prestigiosa rivista di settore Go Wine. Una pubblicazione che promuove solo 830 cantine a livello nazionale anche per la capacità di attirare il cosiddetto "enoturismo", mentre nella nostra regione si riducono a 29 le cantine recensite. Si può definire un "figlio d’arte", poichè il babbo gestiva la grande cantina di vini Scalambra, ad Italba, sempre nel codigorese, capace di far conoscere i prodotti delle uve che vinificava in tante parti d’Italia ed anche all’estero. Attualmente, Vittorio, su un superficie di sei ettari a vigneto, produce oltre 50.000 bottiglie all’anno e fra i rossi le varietà Fortana e Merlot mentre tra i bianchi il Sauvignon, il Trebbiano e new entry, l’Incrocio Manzoni, un vitigno di Treviso messo a dimora su un’ettaro, con lusinghieri risultati e un’ottima risposta anche da parte di coloro che apprezzano un buon calice di vino.

"Amo spiegare a chi viene a visitarci – afferma Vittorio – come si possa passare dalla vigna al calice, per un turismo ancora forse poco conosciuto nel nostro territorio, ma che invece ha tantissimi proseliti in Piemonte, Veneto e Lombardia". Sono quasi 5.000 gli "enoturisti", che ogni anno fanno una visita alla "Corte Madonnina", proprio grazie alla capacità attrattiva che il titolare ha saputo realizzare. "Abbiamo la millenaria e straordinaria Abbazia a due passi e siamo nel cuore del Parco del Delta del Po – aggiunge –. Offrire ai turisti, oltre la possibilità di godersi il territorio, quello di completare la visita con un buon calice di vino, credo sia una buona cosa per tutti. Cerco poi di abbinarlo alla degustazione di prodotti gastronomici del territorio, come la caratteristica "Brazadela", una fetta di salame all’aglio sempre del territorio, una conFezione di riso prodotto nelle risaie vicine o il miele".