Corteo contro il Cpr. Oggi la manifestazione delle 50 associazioni. Anselmo-Zonari in pole

Il contrasto all’ipotesi di realizzare un Cpr in città continua la sua corsa. Tant’è che, proprio oggi, dalle 15 in piazzale Poledrelli, partirà un corteo diretto verso piazza Castello, per rimarcare la contrarietà alla costruzione del centro di permanenza per rimpatri. Sono circa una cinquantina le associazioni – di vario tipo – che hanno aderito all’iniziativa. "Le dichiarazioni stampa di Fratelli di Italia e i paradossali manifesti elettorali apparsi in città non fermano la mobilitazione – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori – . Nessuna ufficialità, tanti strumentali (e dubbi) voltafaccia. L’unica certezza è rappresentata dalla nostra ferma volontà di continuare a mobilitarci in qualsiasi Comune della nostra provincia e in qualunque provincia della regione, in stretta sinergia con le altre associazioni dell’Emilia Romagna". Anche il candidato sindaco del centrosinistra, Fabio Anselmo, ha sposato la manifestazione. Tant’è che, già nei giorni scorsi, non solo ha annunciato la sua adesione ma ha rivolto un invito aperto a tutti a prenderne parte. Non solo. In un post su Facebook, Anselmo torna sulla vicenda. "“Un’opportunità per Ferrara”. Sono queste la parole che usava il sindaco virtuale di Ferrara Alan Fabbri quando diceva di volere il Cpr nella nostra città – scrive sarcastico l’avvocato sulla sua pagina – . Probabile difetto del video nella realizzazione dell’ologramma. Sarà sicuramente andata cosi. Fatto sta che è dovuto intervenire il vero candidato sindaco di Ferrara per la destra, senatore Balboni, a rassicurare tutti sul fatto che il Cpr a Ferrara non si farà". "Ha mostrato i muscoli – riprende Anselmo – smentendo sui media il sindaco virtuale in modo netto e comparendo nei manifesti che sono stati sparsi per la città in compagnia del figlio candidato vicesindaco: “Il CPR non si farà”". Secondo Anselmo, "lo ha fatto perché i cittadini non avevano ben compreso quell’opportunità sognata da Fabbri, reagendo proprio male alla notizia della sua costruzione. Né io né il Vescovo abbiamo creduto a quelle rassicurazioni dal franco sapore elettorale". "Le bugie – chiude – vengono a galla. Il Cpr non si farà subito a Ferrara. Subito no ma dopo le elezioni di giugno sì". E qui Anselmo si riferisce al question time del deputato dem, Toni Ricciardi in Commissione alla Camera. "Ferrara non vuole sul suo territorio un luogo di segregazione, dolore e morte – chiosa – . Nè qui né altrove. Ferrara crede nell’accoglienza, nella tutela dei diritti umani e nella libertà di tutti i cittadini". Alla manifestazione di oggi pomeriggio, aderirà anche la candidata sindaca della Comune, Anna Zonari. "Sarò in piazza contro il Cpr – spiega Zonari –. I Cpr sono luoghi di detenzione in cui sono rinchiuse persone che non hanno commesso alcun reato penale. Irregolarità amministrative non equivalgono a criminalità. I Cpr non sono carceri e non sono sottoposti ai controlli che l’autorità giudiziaria esercita normalmente. Non è pertanto possibile monitorare il rispetto dei diritti umani essenziali, come ampiamente documentato da testimonianze ed indagini. In questi “non luoghi” avvengono soprusi e violenze che spesso portano ad atti di autolesionismo fino al suicidio, come quello di Sylla Ousmane".

f. d. b.