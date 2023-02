Corteo della pace per l’Ucraina "Parteciperà l’intera comunità"

A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina il Comune di Copparo organizza una Manifestazione di Pace, in programma oggi nel cuore del centro storico cittadino. Il ritrovo è fissato alle 15 davanti al municipio. Da lì, partirà un simbolico corteo attorno ai giardini di piazza Libertà, che anticiperà il discorso del sindaco Fabrizio Pagnoni. All’iniziativa parteciperà la comunità ucraina copparese, che porterà la propria testimonianza. La manifestazione è aperta alla partecipazione di tutti, per riflettere su quanto accaduto negli ultimi dodici mesi: migliaia di morti, dieci milioni di profughi e sfollati, distruzione e atrocità. Grande sensibilità è stata dimostrata in questi mesi dalla comunità copparese, sia in termini di accoglienza e sostegno alla popolazione ucraina, che in iniziative di riflessione organizzate sul territorio.