Corteo e deposizione di corone, ecco tutti gli appuntamenti

Comacchio celebra il 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, con un ricco programma di iniziative che coinvolge le autorità civili, militari e religiose. Il programma, organizzato dal Comune in collaborazione con Associazione nazionale combattenti e reduci e Associazione nazionale bersaglieri di Comacchio, prevede la deposizione di corone d’alloro ai Monumenti ai Caduti di San Giuseppe, Porto Garibaldi e Comacchio; l’alzabandiera e un corteo che raggiungerà Piazza Folegatti e il Parco della Resistenza. Chiuderà le celebrazioni la santa messa officiata, al Sacrario dei Caduti, da don Ruggero Lucca della Parrocchia Duomo-Rosario di Comacchio. Presenzierà il sindaco Pierluigi Negri, che interverrà con un discorso celebrativo e commemorativo. Quest’anno il Parco della Resistenza si presenta alle celebrazioni in una veste rinnovata. Il parco è stato oggetto di un recentissimo intervento di ripristino della pavimentazione e riqualificazione del verde che ha condotto, nelle scorse settimane, alla piantumazione di un esemplare adulto di leccio, in sostituzione di un precedente pino domestico in precarie condizioni vegetative e di stabilità. Ecco il programma delle celebrazioni: alle 9 in Piazza della Rimembranza a San Giuseppe; alle 9.20 in Piazza Don Giovanni Verità a Porto Garibaldi; alle 9.45, a Comacchio, vi sarà l’alzabandiera e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Roma, il corteo per la deposizione delle corone d’alloro al Parco della Resistenza.