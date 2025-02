Corteo per i macachi: "Basta maltrattamenti"

Un braccio di ferro tra animalisti e Università con al centro Clarabella, Archimede, Cleopatra, Eddi e Cesare, i macachi presenti a scopo di ricerca nello stabulario dell’Ateneo ferrarese. Le associazioni ne chiedono la liberazione, anche attraverso una denuncia ai vertici di Unife. L’ateneo, da parte sua, respinge al mittente ogni accusa di maltrattamenti, rivendicando la correttezza del proprio operato.

La battaglia per i macachi non rimane però limitata agli uffici della procura, dove è stato aperto un fascicolo a seguito dell’esposto. Ieri, un centinaio di manifestanti ha risposto all’appello di una quarantina di associazioni animaliste, scese in piazza a Ferrara al grido di "macachi liberi". I bersagli polemici del corteo, partito da piazza della cattedrale fino alla storica sede del rettorato (ma chiusa da tempo) sono da una parte le condizioni nelle quali, secondo i manifestanti, sono tenuti i primati nello stabulario dell’ateneo, dall’altra, i "tentennamenti della procura", che ancora non si è espressa sulla richiesta di sequestro preventivo degli animali avanzata dall’avvocato David Zanforlini, che assiste le associazioni Animal Liberation e Limav.

"Chiediamo la liberazione dei macachi imprigionati a Unife per vivisezione – tuona Lilia Casali, presidente di Animal Liberation –. Uno è già morto a causa di esperimenti cruenti, gli altri sono rinchiusi in gabbie anguste, in condizioni incompatibili con la specie". L’avvocato Zanforlini promette che la lotta non si fermerà tanto facilmente. "Abbiamo fatto richiesta di sequestro preventivo – afferma –, ma non abbiamo avuto risposta. Non ci interessa l’eventuale condanna degli indagati, quello che ci importa è che gli animali tornino a fare una vita normale. E finché non vengono liberati, noi continueremo a manifestare".

Al termine del presidio, l’Università rispedisce al mittenete le dure affermazioni degli animalisti. "La sperimentazione animale – si legge in una nota – è ammessa soltanto quando non possa essere sostituita da altre metodologie. Essa prevede regole molto precise e viene condotta secondo i parametri di un codice etico e di leggi rigide. l’Ateneo si è mosso avendo come stella polare il rispetto del benessere animale".

f. m.