Corteo storico e solidarietà "Soldi per aiutare Faenza"

FERRARA

Dita incrociate e occhi al cielo, ma per ora lo svolgimento del magnifico corteo del Palio previsto per questa sera (20.30) con partenza dal Piazzale medaglie d’oro è confermata. "E’ tutto pronto – spiega il presidente dell’Ente Palio, Nicola Borsetti – e la macchina organizzativa è operativa già da parecchie settimane. L’idea di rinviare non c’è assolutamente passata per la testa. E’ chiaro – prosegue – che di fronte a condizioni particolarmente avverse prenderemo le opportune decisioni in tempo da preservare coreografie e costumi. Ma per ora sia il corteo che la presenza di Piero Pelù è confermata". Anche Pelù quindi, in prima fila con l’Amministrazione, le autorità, la Corte Ducale e ai quattro figuranti Porta Palii scenderà per le vie della città storica vestito con il tradizionale abito del Podestà. Ma in queste ore il cuore dei tanti volontari del Palio non si dedica solo all’impegno per la perfetta organizzazione, ma è rivolto anche agli amici romagnoli: "In questo difficile momento, che sta mettendo a durissima prova lFaenza e i territori circostanti, - è intervenuto ieri l’ente Palio con una nota - vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie colpite. Consci delle difficoltà che stanno affrontando in quelle zone e memori dello sconforto che si prova quando eventi di questa portata si scatenano sui nostri cari e sulle nostre case, l’Ente Palio di Ferrara, unitamente al Comune, ha avviato una raccolta fondi da devolvere in favore del Palio del Niballo di Faenza". "Sentendoci uniti nelle passioni che accomunano le nostre città - si legge - e consapevoli del ruolo fondamentale che le Contrade ferraresi e i Rioni faentini svolgono nel tessuto sociale del proprio territorio, sentiamo di dover contribuire a questo difficile momento. Le Contrade e la Corte Ducale porteranno a termine gli impegni in calendario a maggio, con il pensiero ed il cuore rivolti agli amici faentini ed a tutti i romagnoli colpiti dall’alluvione". La raccolta fondi sarà gestita dalle singole contrade. "In un contesto di grave emergenza - dice il vicesindaco Nicola Lodi, con delega al Palio - l’Ente Palio, l’Amministrazione e tutte le contrade hanno dimostrato grande unità e volontà di essere al fianco delle popolazioni messe in ginocchio dal maltempo. I tanti volontari e contradaioli del Palio non sono nuovi ad iniziative solidali ".

Lauro Casoni