Cortesi a sostegno di Bonaccini "E’ l’unico che ha l’idea di futuro"

CENTO

In vista delle elezioni in casa Pd per scegliere chi sarà alla guida della segreteria nazionale tra Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, a dire la sua è il giovane consigliere centese Alessandro Cortesi (foto).

Perché votare Bonaccini?

"È l’unico che parla concretamente di futuro, del Pd e dell’Italia, parlando a tutti così come ha fatto da presidente dell’Emilia-Romagna. Gli altri candidati sono validi ma non mi trasmettono l’idea di dove vogliano andare".

Non credi che per un partito che ha bisogno di un rinnovamento, l’outsider Schlein sia più indicata?

"L’ho conosciuta da vicepresidente della Regione, ha lavorato bene con Bonaccini e non capisco perché non corrano insieme. Lei è una risorsa importante, ma chi la sostiene non ha nulla di nuovo. Non bisogna ripetere l’errore del passato, cambiare solo il segretario non basta".

Quali temi della campagna di Bonaccini hanno convinto un giovane come te?

"In particolare, le proposte con e per i giovani. E da giovane amministratore ho apprezzato molto che nella sua campagna abbia voluto iniziare dal coinvolgere gli amministratori. Chi meglio di noi può conoscere le necessità di cittadini e territori? Poi il progetto che ha del Pd: lavori e transizione ecologica, sviluppo e innovazione, diritti e sostegno all’Ucraina. Nei giorni scorsi ho firmato, insieme ad altri under 35 della provincia, un appello nazionale di un gruppo di giovani al Presidente Bonaccini, che parla di futuro e che ha apprezzato molto".

Dopo la pesante sconfitta del Centrosinistra anche nel ferrarese, cosa dovrebbe fare il Pd ferrarese per riattrarre i giovani?

"Per prima cosa coinvolgerli e dargli responsabilità: tra giovani amministratori e ragazzi veramente in gamba siamo un territorio ricco di potenziale inespresso; un partito più giovane è un partito che meglio riesce ad attrarre questo potenziale. Qui a Cento ne abbiamo un esempio: il Pd centese ha vinto le elezioni con un progetto valido e basato sui. Poi servono progetti che ci vedano come protagonisti, fornendoci il supporto necessario che ci permetta di trasformare quella voglia di fare e quell’entusiasmo di cui siamo pieni in una formazione politica di qualità".

l. g.